«Мужчина играет важную роль»: Омаров запечатлелся с сыном и дочками Бородиной

Бизнесмен Курбан Омаров и телеведущая Ксения Бородина разводятся. Об этом решении звездной пары стало известно совсем недавно, хотя слухи о разладе в семье ходили с весны. В браке у них родилась дочь Теона, которой в этом году исполнится шесть лет. Также у Ксении есть дочь от первого брака, а у Курбана – сын. Вместе со всеми тремя детьми бизнесмен запечатлелся за обедом, а снимком поделился в своем Instagram.
«У нас на Кавказе мужчина в семье играет важную роль. Часто принято думать, что женщина стоит где-то в стороне в таком укладе, но это не так. И роль женщины, и мужчины очень важны. Каждая по своему и каждая очень значимы», — написал Омаров.
Блогер выступил за то, чтобы праздновать день отца. Эту идею несколько дней назад выдвинула уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
«Приятно видеть Мару с вами. Этим троим детям очень интересно быть вместе», — писали пользователи Сети.