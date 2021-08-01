«Мужчина играет важную роль»: Омаров запечатлелся с сыном и дочками Бородиной

Бизнесмен Курбан Омаров и телеведущая Ксения Бородина разводятся. Об этом решении звездной пары стало известно совсем недавно, хотя слухи о разладе в семье ходили с весны. В браке у них родилась дочь Теона, которой в этом году исполнится шесть лет. Также у Ксении есть дочь от первого брака, а у Курбана – сын. Вместе со всеми тремя детьми бизнесмен запечатлелся за обедом, а снимком поделился в своем Instagram.

«У нас на Кавказе мужчина в семье играет важную роль. Часто принято думать, что женщина стоит где-то в стороне в таком укладе, но это не так. И роль женщины, и мужчины очень важны. Каждая по своему и каждая очень значимы», — написал Омаров.

Блогер выступил за то, чтобы праздновать день отца. Эту идею несколько дней назад выдвинула уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

больше по теме Курбан Омаров показал, как зарабатывает на жизнь после развода с Ксенией Бородиной Снимками бизнесмен поделился в своем Instagram.

«Приятно видеть Мару с вами. Этим троим детям очень интересно быть вместе», — писали пользователи Сети.

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