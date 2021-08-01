«Очаровательна»: Рудова в цветочном бикини выставила напоказ сочную грудь

Наталья Рудова получила популярность в начале 2000-х благодаря главной роли в сериале «Татьянин день». До выхода на съемочную площадку эффектная блондинка работала продавцом в магазине.

На днях Наталья отметила свое 38-летие, а после отправилась в Сен-Тропе. Именно там она решила провести очередной отпуск. В своем Instagram Рудова показала, как зажигает на яхте. Блондинка выбрала бикини с цветочным принтом, поверх которого накинула шелковый халат цвета хаки. Однако даже так она не смогла скрыть от фанатов свой бюст.

«Очаровательна! Класс! Бомба! Зажигалочка!», — писали пользователи Сети.

Добавим, что на курорте Рудова отдыхает с подругой Анастасией Решетовой. Девушки знакомы несколько лет.

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