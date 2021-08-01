«Вид сзади»: Волочкова, позируя в стрингах, намекнула на новый роман

В мае Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах со своим возлюбленным по имени Олег. Правда, по возвращению с курорта пара рассталась. Экс-балерина отметила, что Олег не планировал жениться, а она непременно хотела замуж. Теперь же Анастасия отдыхает в Греции и, похоже, у нее новый мужчина. Об этом она намекнула в своем Instagram, разместив фото, на котором позировала в стрингах в море.

«Вид сзади. Кое-кто запечатлел», — написала Волочкова.

Всех карт Анастасия не раскрывает, но фанаты уже начали поздравлять экс-балерину.

«Молодец! Красотка! Бомба!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Волочкова решила сдать в аренду квартиру в центре Санкт-Петербурга, а также добиться справедливости в суде в спорте с Большим театром.

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