«Ого»: Губерниев восхитился пышной грудью Лопыревой в микробикини

Виктория Лопырева вновь отдыхает в теплых странах. На этот раз блондинка выбрала юго-западное побережье Турции. В своем Instagram она разместила кадры, на которых позировала в белоснежном микробикини. Фанаты восхитились формами Лопыревой.

«Невероятная! Классная! Чудо! Шикарная какая! Просто бомба», — писали пользователи Сети.

Не смог скрыть удивления и комментатор Дмитрий Губерниев.

«Ого», — коротко написал Губернирев. «Огогогогооо», — ответила ему Лопырева.

Напомним, в начале лета Губерниев нарвался на шквал критики, когда в прямом эфире «Матч-ТВ» довел до слез Ольгу Бузову.

Лопырева замужем за бизнесменом, который недавно стал чиновником, Игорем Булатовым. Пара воспитывает сына Марка Лео.

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