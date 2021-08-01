«Ого»: Губерниев восхитился пышной грудью Лопыревой в микробикини

Виктория Лопырева вновь отдыхает в теплых странах. На этот раз блондинка выбрала юго-западное побережье Турции. В своем Instagram она разместила кадры, на которых позировала в белоснежном микробикини. Фанаты восхитились формами Лопыревой.
«Невероятная! Классная! Чудо! Шикарная какая! Просто бомба», — писали пользователи Сети.
Не смог скрыть удивления и комментатор Дмитрий Губерниев.
«Ого», — коротко написал Губернирев.
«Огогогогооо», — ответила ему Лопырева.
Напомним, в начале лета Губерниев нарвался на шквал критики, когда в прямом эфире «Матч-ТВ» довел до слез Ольгу Бузову.
Лопырева замужем за бизнесменом, который недавно стал чиновником, Игорем Булатовым. Пара воспитывает сына Марка Лео.