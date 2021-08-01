Полосатый принт: Настя Каменских поддержала тренд на вязаные костюмы

В одной из последних Stories личного микроблога исполнительницы Насти Каменских появилась запись, в которой артистка показала свой новый вязаный аутфит. В нем знаменитость отправилась на первую прогулку в отпуске со своей подругой.

К слову, Каменских не рассказала, куда прилетела отдыхать. Настя решила оставить под завесой тайны свое прибывание в жаркой стране:

«Держим интригу, где мы находимся. Здесь очень жарко и безумно красиво. А главное — есть море».

По прилете Каменских поспешила переодеться и выгулять свои модные новинки гардероба. А начала жена шоумена Потапа с вязаного костюмчика.

Отметим, что вязаные наряды на лето стали популярными среди артистов российского шоу-бизнеса. Например, недавно расклешенной трендовой вещью, похожей на брюки Каменских, похвасталась невестка Кристины Орбакайте. Вот только украинская певица выбрала молочный цвет брюк, а жена Никиты Преснякова остановилась на припыленном оттенке.

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Помимо вязаного низа, на Насте была жилетка с принтом в виде горизонтальной темно-синей полоски. Настя надела ее на голое тело без рубашки или лонгслива. Таким образом Каменских смогла пойти в вязаном наряде даже на пляж.

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