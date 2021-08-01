«Проиграла ей в «гляделки»»: дочь Валерии запечатлелась с малышкой-племянницей

Шена до сих пор не может поверить, что стала тетей.

Певица Шена разместила в личном микроблоге совместный кадр с внучкой исполнительницы Валерии. Примечательно, что Селин Шульгина позировала с серьезным лицом рядом с тетей.

Сама Шена отметила, что малышка Селин решила обмануть фолловеров своей тети. По словам знаменитости, наследница предпринимателя Арсения Шульгина на самом деле является большим любителем посмеяться. А вот на камеру Селин решила похвастаться своей серьезностью.

«Я проиграла ей в «гляделки» сразу, как она появилась на этот свет… До сих пор немного необычно осознавать, что я тетя, а это чудо — моя племянница. Жизнь очень интересная штука, Селин. P.S. Кстати, редкость, что она серьезная. Та еще хохотушка, вообще-то. Вот тут мы еще посоревнуемся за пальму первенства», — призналась Шена.

Шульгина запечатлелась на одном диване с Селин в гостях у младшего брата. Селин внимательно смотрела на тетю с модной короткой стрижкой. А Шена с немного удивленным лицом отвечала на пристальные взгляды любимицы семьи Валерии.

Кстати, поклонники певицы отметили большое сходство между тетей и племянницей:

«А вы, Шена, очень похожи с Селин», «Какие вы красивые, и, кстати, даже похожи», «Похожи девчата».

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