В телесных оттенках: Анфиса Чехова поддержала тренд на монохромный стиль

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Анфисы Чеховой появилась свежая фотография знаменитости в приталенном платье с пышной юбкой цвета мокко. Примечательно, что аксессуары и обувь Анфисы были подобраны в такой же колористике.

Отметим, что Чехова выбрала аутфит в стиле монохром. К платью с отложным воротничком и прозрачными вставками Анфиса добавила серебристый ремешок-цепочку, а также телесные мюли и квадратную сумочку песочного оттенка.

Напомним, недавно аутфитом в стиле монохром поделилась жена Дмитрия Малинина — Эмма. Однако, в отличие от Чеховой, Малинина отдала предпочтение кипенно-белому цвету.

К слову, помимо модного лука, Анфиса поделилась собственными наблюдениями.

«Из всего происходящего можно извлечь важные уроки. Узнавать людей с неприятной стороны больно, но полезно. Учишься лучше расставлять свои границы. Когда все идет не по плану, лучше осознаешь, что там наверху на тебя тоже есть свои планы. Не сожалей об уходящих или ставших чужими людях! Им на смену всегда приходят новые и твои», — назвала несколько важных советов Анфиса.

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