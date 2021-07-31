«Два ножа в спину»: Алана Мамаева тяжело переживает предательство Павла Мамаева

В одной из последних Stories личной страницы в Instagram бывшей избранницы скандально известного футбольного полузащитника Павла Мамаева — Аланы — появилась запись, в которой знаменитость говорит о новой пассии спортсмена. Ею оказалась близкая подруга Мамаевой — Надежда.

Алана записала видео, в котором сквозь слезы рассказала о предательстве мужа. По словам Мамаевой, бывший возлюбленный давно начал обманывать ее.

«Ребята, теперь мне понятно, почему Паша сделал все, чтобы мы не жили в той квартире, которая делалась для детей. У Нади есть ребенок, а они собираются строить отношения, у них любовь. И, видимо, им пригодится детская, если они будут делать детей. Алекса и алисина детская как раз подойдут туда», — отметила Алана.

Мамаева объяснила, что бывший избранник теперь будет жить с ее подругой. Алана не понимает, как два близких человека могли ее предать.

«Как? У меня не укладывается в голове. Простите за слезы, но это настолько больно. То есть, Надь, ты якобы живешь по совести. Кто так поступает? Ты такая верующая. И Паша тоже очень верующий. Два негрешника встретились. Два ножа в спину», — обратилась к сопернице Мамаева.

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