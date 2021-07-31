Регина Тодоренко показала, как Влад Топалов учит их сына отжиматься

Телеведущая находится на съемках, а ее возлюбленный делится с ней кадрами из дома.

В одной из последних Stories личного микроблога артистки Регины Тодоренко появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировала домашнюю тренировку мужа и сына. Примечательно, что этот ролик вызвал у Регины не только радость, но и печаль.

«Перед тем, как уехать на съемки в Осетию, я читала Майклу сказки. Сообщение и видео, которые прислал Влад. Уже скучаю», — подписала Тодоренко ролик с участием своих любимых мужчин.

Отметим, что еще недавно Регина находилась вместе с двухлетним сыном Майклом. Однако сейчас телеведущая уехала на съемки в Осетию. Молодая мамочка скучает по своему сыну, поэтому муж артистки отправляет возлюбленной сообщения с записью малыша.

Топалов показал, что в отсутствие жены он усердно занимается с сыном. Влад учит Майкла отжиматься с колен. Пока у малыша не совсем получается, но сын Тодоренко старается и пробует еще и еще.

Напомним, недавно Регина рассказала, как подписывала первый рекламный контракт Майкла. Тодоренко с опасением относилась к таким вещам, но все решилась сделать сына лицом крупного бренда.

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