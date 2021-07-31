«Любимая дача»: Юлия Липницкая в мини-платье в клетку запечатлелась с годовалой дочкой

Юлия Липницкая в свое время была одной из самых выдающихся фигуристок в России. Она стала олимпийской чемпионкой в 2014 году, а также теперь является Заслуженным мастером спорта. А спустя три года девушка завершила карьеру, так как хотела заняться здоровьем. А вскоре у нее наладилась личная жизнь. Она счастлива в отношениях с Владиславом Тарасенко. А в 2020 году фигуристка стала мамой.

Своей наследнице Юлия дала необычное имя Каталина. Она предпочитает редко показывать малышку. Примечательно, что 23-летняя спортсменка быстро вернулась в форму после родов. Недавно пара отметила первый день рождения крохи. А вот 31 июля девушка поделилась редкими семейными фото. Липницкая запечатлелась с годовалой малышкой на лужайке на своей даче. Она позировала в белом мини-платье в клетку с ребенком на руках.

«Любимая дача», — написала звезда.

Поклонники отметили, что Юлия находится в хорошей форме. Также многих умилила подросшая Каталина. «Какая красота», «Стройная Юленька», «Юлечка! Как тебе идет материнство! Будь счастлива», «Малышка с волосиками», «Молодец, рад видеть что у вас все отлично, надеюсь вы и дальше будете примером гармонии и счастья для всех», «Прекрасные фотки, радуй чаще Юличка», «Отличный уикенд», — прокомментировали пост подписчики.

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