«Не могу поверить»: Кристина Асмус похвасталась повзрослевшей дочерью на пляже Шри-Ланки

Бывшая жена резидента Comedy Club Гарика Харламова — Кристина Асмус — разместила на личной странице кадры своей дочери Анастасии. Примечательно, что малышка выросла и стала удивлять поклонников родительницы своей красотой.

Артистка показала, как Настя побегала по пляжу. Молочная пена и соленая вода гармонировала с серым костюмчиком девочки.

«Сейчас будут банальные слова, но это факт, смотрю и не могу поверить, какая же уже взрослая дочь», — отметила Асмус в комментариях под фото.

Кристина успела сфотографировать разные эмоции своей подрастающей принцессы. Длинноволосая малышка побегала по мокрому песку. По выражению лица Насти было видно, как наслаждается Харламова природой Шри-Ланки.

«Ну что за принцесса!», «И счастливая, что важно», «И красивая, и нежная, и обаятельная», «Это все самое лучшее от Вас и Гарика», «Ноженьки красивые такие, вся в тебя», «Очень похожа на Вас, Кристина», «Какая красивая», «Такая милашка», — оставили поклонники артистки комплименты дочери Асмус.

Напомним, Кристина прилетела на Шри-Ланку не только отдыхать и купаться. Здесь артистка занимается съемками нового фильма.

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