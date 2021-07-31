«Мамасита»: беременная Нюша в силуэтном платье в расцветке «тай-дай» подчеркнула живот

Нюша знакома публике, так как уже много лет выступает на сцене. Певица является дочкой бывшего участника коллектива «Ласковый май» Владимира Шурочкина. Он даже был ее продюсером, но после замужества девушка решила сама всем заниматься. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым и растит дочку Симбу. А не так давно пара объявила, что снова ждет пополнения в семье.

Примечательно, что Нюша находится уже на большом сроке беременности, но предпочитает вести привычный образ жизни. Она летала в Турцию, чтобы отметить день рождения Виктории Лопыревой. А накануне девушка посетила несколько мест, надев платье и косуху оверсайз. Беременную артистку уговорила дать интервью Ляйсан Утяшева. После съемок в ее передаче девушка устроила фотосессию на улице с дочкой.

Нюша позировала в силуэтном платье миди расцветки тай-дай. Наряд подчеркнул ее округлившийся живот. Также певица дополнила лук модными босоножками на завязках. В машине сидела ее дочка, которая улыбалась на камеру.

«И долго вы еще будете фоткаться?» — озвучила она мысли наследницы.

Поклонники и друзья восхитились тем, как выглядит артистка. «Мамасита», — написала Наталья Рудова. «Ню, тебе так идет животик», «Обожаю Симбусю, Всегда такой спектр эмоций», «Аристократичная мамочка», «Какое сочетание цветов, платье, маникюр. Очаровательная», «Такая зайка на заднем фоне смотрит», «Мальчик будет?», «Сногсшибательная», — прокомментировали пост подписчики.

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