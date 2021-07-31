«Два артиста»: Наталья Подольская похвасталась персональным домашним концертом

В одной из последних Stories личного микроблога артистки Натальи Подольской появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировала развлечения своих сыновей. Примечательно, что дети знаменитости любым компьютерным играм предпочитают музыку.

В семье Подольской и Преснякова просто не могли не родиться музыкальные детишки. Поскольку Наталья и Владимир не представляют свою жизнь без музыки, их сыновья тоже с ранних лет постигают азы вокального искусства.

Певица запечатлела, как старший сын Артемий играет на фортепиано. Пока шестилетний малыш исполнял красивую мелодию, его младший братик — девятимесячный Иван — пытался петь.

«Теперь у нас два артиста», — отметила Наталья.

Подольская поделилась роликом, в котором видно настоящую братскую любовь ее сыновей. Артемий играл на музыкальном инструменте, а его младший братик внимательно наблюдал за личным маэстро. Иван старался петь в такт игре брата.

Малыш в песочных распашонках с белыми птичками, словно на сцене, громко исполнял песню на своем особенном языке.

Напомним, Наталья Подольская вышла замуж за Владимира Преснякова в далеком 2010 году. А познакомились артисты на пять лет раньше на съемках программы «Большие гонки».

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