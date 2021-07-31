Егор Крид выдал старшую сестру замуж

В одной из последних Stories личного микроблога исполнителя Егора Крида появилась запись, в которой знаменитость отметился на свадьбе сестры Полины. Примечательно, что сам певец все еще не смог обрести ту единственную.

Крид показал, как его отец вел под венец старшую дочь. Полина в белоснежном платье с открытыми плечами и глубоким декольте придерживала переливающийся подол наряда невесты. Другой рукой старшая сестра Егора держала папу. Николай Борисович в черном смокинге шел рядом с Полиной и улыбался.

Егор Крид тоже облачился в смокинг. Он прокричал вслед родным, а когда Полина подошла к алтарю певец навел камеру на избранника сестры.

Отметим, что мужем 29-летней Полины стал аргентинец Чарли Морено. Еще в феврале сестра Егора Крида расписалась со своим избранником. Однако пышную свадьбу, где собрались бы родственники Полины, пришлось отложить из-за ограничений до лета. Со своим возлюбленным родственница исполнителя главной роли в фильме «(НЕ)идеальный мужчина» начала встречаться еще в 2019 году. К слову, Полина не с первого раза сказала Морено заветное «да».

Напомним, старшая сестра 26-летнего музыканта живет в Америке. За океаном Полина строит карьеру актрисы.

Смотрите также: