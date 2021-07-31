«Он мне никто»: сын Децла 15 лет не виделся с дедушкой

Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, был популярным хип-хоп-исполнителем. В 2019 году он внезапно скончался, когда находился в клубе в Ижевске. Его внезапная смерть стала резонансным событием. С отцом Александром Толмацким он почти не поддерживал отношения, так как больше был близок с мамой. Так вышло, что его сын Антоний тоже не поддерживает теплых отношений с дедом.

Этим летом Наследник Децла взял себе псевдоним Juzeppe Junior и выпустил дебютный клип. Он решил пойти по стопам отца и тоже стать артистом. Теперь парень постепенно привыкает к публичности.

«Я уже отчасти привык, но перед камерой хватает мандраж. Мне это нравится, я выбрал себе профессией музыку. У меня мама модель, отец выступал, почему бы не перенять семейную традицию?», — пояснил свою позицию Тони в интервью.

По словам молодого человека, он хочет создавать свое, но не исключает, что выпустит что-то похожее на его отца по стилю. Также сын Децла поведал о проблемных отношениях с дедушкой.

«Я, как и отец, с дедом не в ладах. Он мне никто, мы не виделись 15 лет, и видеть его я не хочу. Он судился с нами, не хотел признавать, что я его родной внук, хотя бабушка могла на деда повлиять. Мы разделили наследство на три части, моя часть осталась у них. Бабушка с дедом мне сказали: „Эти деньги у нас полежат, чтобы мама у тебя ничего не украла!“ Хотя мама у меня ни разу ничего с этих денег не брала. Я оплачивал ими какое-то время школу, квартиру», — рассказал он.

Тони пояснил, что обращался за помощью к Александру, но он не дал ему денег на новый ноутбук, заверив, что у него нет финансов. Распоряжаться теми деньгами, что оставил Децл, он внуку тоже не позволяет. При этом сын артиста отметил, что дедушка просил привезти старый ноутбук отца, так как надеется, что там остались не выпущенные песни, сообщает 5-tv.ru.

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