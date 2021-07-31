«Мы разъехались»: Александр Задойнов больше не живет со своей женой

Лишь в прошлом году звезды «Дома-2» Александр и Ксения сыграли свадьбу в Сочи. Но теперь стало известно, что пара переживает кризис в отношениях.

Александр Задойнов известен публике, так как участвовал в шоу «Дом-2». В прошлом году он сыграл свадьбу со своей возлюбленной Екатериной. Они устроила праздник в Сочи для родных и друзей. А позже супруги также организовали венчание. Поклонники были уверены, что они счастливы. Однако теперь стало известно, что пара находится на грани развода. В этом призналась жена Александра.

В своем аккаунте в соцсети девушка решила сообщить поклонникам, что больше не живет вместе с мужем. Она не стала делится подробностями произошедшего.

«Мы разъехались», — написала Екатерина.

Поклонники были взбудоражены таким заявлением. Никто не предполагал, что у них могут возникнуть проблема. Известно, что некоторое время назад пара пережила горе. У жены Задойнова случился выкидыш. Но случившееся их тогда сплотило. Отметим, что Екатерина также нашла общий язык с детьми избранника от прошлых отношений. У него подрастают дочки Анастасия и Саша.

Александр пока не комментирует случившееся. Поклонники пытаются их поддержать и надеются, что перерыв пойдет на пользу и подарит их браку второе дыхание.

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