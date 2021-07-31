«Красиво»: Ирина Пегова в мини-платье лимонного цвета прогулялась по улицам Бодрума

Ирина Пегова знакома публике, так как часто снимается в кино. Даже во время пандемии она ездила на съемки в разные города. К слову, родилась девушка в небольшом городе Выкса, куда любит приезжать. Актриса зачастую изучает разные уголки России. Вместе с ней путешествует и дочка Татьяна. В этом году артистка успела поучаствовать в шоу «Ледниковый период». После этого она решила похудеть.

За последние месяцы Ирина преобразилась. Она смогла похудеть, сбросив несколько килограммов. Актриса также устроила себе долгожданный отпуск. Она уже побывала в Сочи, а теперь приехала в Турцию. Девушке нравится устраивать прогулки. На этот раз звезда кино нарядилась в мини-платье лимонного цвета и дополнила свой лук сумкой через плечо и яркими сережками. Наряд с декольте подчеркнул достоинства ее фигуры.

«Вот так красиво», — отметила она, гуляя по улице.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Пегова. Многие осыпали ее комплиментами, а наряд в модном оттенке у многих вызвал восторг. «Как же вам идет это платья», «Вы прям солнечная», «Красоту не спрячешь», «Крутая Ириша», «Красота — это вы», «Видно, что счастливы», «Какая вы нарядная», «Это клад», «Платье так вас красит, ну просто умопомрачительно», — прокомментировали пост подписчики.

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