Акцент на сочные бедра: Нюша поддержала тренд на стиль монохром

Певица Нюша показала модный образ в стиле монохром. Примечательно, что особого шарма аутфиту придал животик беременной артистки.

Напомним, недавно стало известно о том, что Нюша готовится стать матерью во второй раз.

Певица отметила, что они с мужем — предпринимателем Игорем Сивовым — не планировали вторую беременность артистки. Однако от неожиданной новости родители трехлетней девочки Симбы не стали грустнее. Теперь знаменитости придумывают не менее интересное имя, чем у первенца.

А недавно Нюша стала гостьей You-Tube- программы «ДаДа — НетНет», где предстала в сногсшибательном образе стиля монохром. Экс-возлюбленная исполнителя Егора Крида облачилась в черное атласное платье длины мини. Наряд красиво блестел на свету и эффектно подчеркивал наливной бюст и пышные бедра знаменитости. Нюша решила придать дерзости этому луку и накинула поверх платья с драпировкой по бокам куртку-косуху. Черная кожаная вещь перекликалась с цветом крошечного платья певицы.

Напомним, что звезды обожают монохромный стиль. Не так давно актриса Анастасия Макеева тоже представила монохромный look. Только вместо тотального черного, у жены Романа Малькова был тотальный желтый.

Что касается наряда Нюши, то она дополнила его белыми кедами с черной полоской на подошве.

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