«Стена молчания, как с Заворотнюк, приводит к слухам»: шоумен Остудин — о помощниках МакSим

По словам телеведущего, публичный человек не может до конца оградить себя от внимания поклонников.

Телеведущий и шоумен Алексей Остудин в Фейсбуке раскритиковал помощников певицы МакSим. По его мнению, менеджеры и пиарщики должны доносить всю правду о состоянии своих подопечных, а не врать, что они прекрасно себя чувствуют.

«Тема эта весьма чувствительная как для семьи артиста, так и для его поклонников. И обойтись фразой «мы хотим оградить частную жизнь» совершенно не правильна. Публичный человек не может до конца оградить себя от внимания. А тотальная стена молчания, как в случае с Анастасией Заворотнюк, приводит лишь к волне слухов и попыток журналистов всеми путями раздобыть снимки и коррумпировать кого-то в больнице». Алексей Остудин

Как отметил Остудин, особенно его задели новости об игумене Луке — духовнике певицы. «Бородатый дядя», как он выразился, совершал с МакSим некие ритуалы. И она якобы приходила в сознание. По его словам, менеджеры должны определиться. Либо их подопечная в коме на ИВЛ, либо нет. Также он возмутился, когда менеджеры МакSим говорили, что врачи певицы ушли на выходной. Остудин попросил помощников звезд предоставлять правдивую информацию, чтобы не было слухов.

Напомним, что певица МакSим второй месяц борется за свою жизнь. Она находится в искусственной коме на ИВЛ. При этом, как утверждают ее менеджеры, порой исполнительница все-таки приходит в себя.

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