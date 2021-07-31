«Нас грабят»: Анастасия Решетова провела ночь с маникюрными ножницами в руках

В одной из последних Stories личного микроблога экс-возлюбленной шоумена Тимати — Анастасии Решетовой — появилась запись, в которой знаменитость призналась, что почти всю ночь не спала из-за чувства страха.

Оказалось, на отдыхе вместе с подругой и актрисой Натальей Рудовой молодая мамочка услышала подозрительные звуки. Знаменитостям показалось, что это грабители. Несмотря на то, что у Решетовой есть личная охрана, девушка решила самостоятельно избавиться от недоброжелателей.

«Что случилось ночью?», — спросил один из поклонников Решетовой.

Отметим, ранее Анастасия опубликовала фотографию телефона, на котором был набран номер спасательной службы. Фолловеры 25-летней телеведущей запереживали по поводу такого внезапного сообщения. Поэтому решили лично узнать, что случилось с Решетовой.

«Нам показалось, что нас грабят, и мы схватили первые подручные средства самообороны и поспешили в разведку. Это, учитывая, что у нас есть охрана. Но мы подумали, что с расческой и маникюрными ножницами мы более эффективны», — уже со смехом рассказала Анастасия.

Однако ночью Решетовой было не до смеха. Напомним, вместе с подругой модель привезла годовалого сына Ратмира.

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