Изящность и стиль: Алсу в платье в пол цвета айвори появилась на вечеринке Игоря Крутого

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что следит за своей внешностью. В 38 лет певица может похвастаться стройной фигурой. Ко всему прочему, она любит выглядеть женственно, а благодаря дочкам Сафине и Микелле артистка стала добавлять в гардероб молодежные образы. Этим летом она с семьей отдыхает на море. Время от времени звезда хвасталась образами то с шортами, то с элегантными платьями.

А 29 июля Игорь Крутой решил с размахом отметить свой день рождения на курорте. Вместе с женой Ольгой он организовал вечеринку. Ведущим вечера стал Николай Басков, а среди гостей были Наташа Королева, Лев Лещенко и другие знаменитости. Алсу тоже пришла на праздник. Она выбрала платье в пол цвета айвори с разрезом. Ее лук дополнили босоножки на шпильке. В наряде свободного кроя певица выглядела еще стройнее.

В одном стиле с ней была одета жена именинника. Ольга тоже отдала предпочтение наряду в белом цвете с рукавами-колокольчиками. В этот день звучало много поздравлений и песен.

«Спасибо замечательный вечер», — написала Алсу.

Кульминацией праздника стали танцы под зажигательную музыку. Потом Крутой вышел на сцену, чтобы задуть свечи на многоярусном торте. рядом с композитором была его дочка и падчерица, а также подрастающая внучка.

Поклонники восхитились тем, как выглядела Алсу. Многие отметили ее элегантность. «Праздник удался! Как классно и весело! Молодцы!», «Ох, погуляли как всегда», «Алсу самая красивая», «Басков зажигалочка, но Алсу прям ангел», «Все красивые, таким гостям можно только позавидовать», «Вот это вечерочек», — прокомментировали пост подписчики.

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