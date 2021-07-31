Алена Водонаева в лавандовых брюках-палаццо прогулялась с моложавой мамой

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Алены Водонаевой появились кадры знаменитости на прогулке вместе с родительницей. Примечательно, что поклонники увидели невероятное сходство Алены и ее матери.

Водонаева облачилась в короткую белоснежную футболку и атласные брюки, расклешенные внизу. Алена дополнила образ меховыми тапочками ярко-лимонного цвета и коричневой сумочкой на маленькой ручке.

А мама Водонаевой облачилась в черное приталенное платье с глубоким декольте. Поверх наряда родительница телеведущей накинула белую рубашку и завязала ее на талии. В качестве аксессуаров в образе использовались также белый платок и солнечные очки формы кошачий глаз.

«У вашей мамы очень благородная внешность, как и у вас», «Красавицы какие», «Вот они, гены и порода», «Шикарная прическа у вас Алена, красотка и талантливая женщина», «Роскошные», «Девочки — красотки», «Две богини», «Мама очень красивая. Вы очень похожи», — написали поклонники Водонаевой в комментариях под снимками.

Напомним, Водонаева родилась в семье врача-ортопеда Юрия Водонаева и преподавателя экономики Ларисы Водонаевой.

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