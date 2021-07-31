Красота на льду: Медведева исполнила параллельный тройной сальхов с тиктокером Федорченко

Фигуристка Евгения Медведева в Instagram опубликовала ролик, на кадрах которого она исполняет тройной сальхов с известным тиктокером Артемом Федорченко. Надо заметить, что именно сальхов любимый прыжок серебряного призера олимпийских игр.

«Еще и оделись одинаково. Ну просто умнички», «Женечка. Ты просто потрясающа», «Женя, может в парном катании возьмем золото Олимпиады», «Как же мне нравится смотреть видео с тренировок и репетиций Жени», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что 21-летняя Евгения Медведева не попала в состав сборной на олимпийский сезон. Это означает что на зимней Олимпиаде в Пекине ее с большей долей вероятности не будет. В минувшем сезоне она выступала только в контрольных прокатах. Позже получила травму спины и на официальных стартах больше не появлялась.

В последнее время ходят слухи, что Медведева может начать кататься в парах. Правда, пока сама спортсменка сохраняет молчание на этот счет.

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