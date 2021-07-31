«Нереально»: Бузова в струящемся платье с трехметровым шлейфом предстала на Санторини

Ольга Бузова не скрывает, что любит удивлять публику. Она не раз появлялась на красных дорожках в наряд, которые выделяли ее из толпы. А в этом году телеведущая рассталась с Давой. Поклонники заметили, что после этого девушка стала чаще наряжаться. Даже во время съемок нового проекта в Африке она то и дело хвасталась нарядами. А после рабочего месяца звезда устроила себе мини-отпуск.

На этот раз Ольга посетила Афины, где провела целый день, а позже добралась до острова Санторини. Телеведущая днем загорает, а вот вечером наряжается для прогулок и ужина. Она отметилась как в черном силуэтном платье, так и белом воздушном. А 31 июля Бузова захотела устроить памятную фотосессию. Для такого случая она облачилась в шелковое струящееся платье канареечного цвета с трехметровым шлейфом.

Бузова покрасовалась в лучах солнца и показала стройные ноги. Волосы девушка собрала в пучок, открыв изящную шею.

«Оля. Охарактеризуйте меня одним словом», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Даже многие друзья одарили ее комплиментами. «Идеальная», — отметил PR-менеджер Ольги Антон. «Роскошно», — присоединилась Белла Потемкина. «Нереально, 100 раз пересмотрела. Так красиво изящно», — написала Марина Африкантова. «Платье просто шик, какой шлейф», «Королева», «Ранимая и впечатлительная», — прокомментировали пост подписчики.

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