Марина Юдашкина в майке и джинсовых бермудах похвасталась гигантскими кабачками

Дизайнер по приезде с отдыха отправилась в свой сад.

Жена Валентина Юдашкина — Марина Юдашкина — опубликовала на личной странице в Instagram свежее фото с урожаем.

Знаменитость похвасталась сочными помидорами, желтыми перцами необычной формы, зелеными огурчиками и аккуратными баклажанами. Были в огороде Юдашкиной и более крупные экземпляры. Так, возлюбленная Валентина Абрамовича продемонстрировала кабачки, арбузы и тыквы.

«Доброе утро! Как же хорошо дома!», — призналась счастливая Юдашкина.

Отметим, что арт-директор облачилась в небесно-голубую майку и джинсовые шорты-бермуды. В таком наряде Юдашкина запечатлелась на фоне своего огорода. Марина Владимировна позировала с большой корзиной зелени. Юдашкина дополнила свой дачный образ солнечными очками с массивной оправой.

«Какой шикарный урожай», «Талантливые люди талантливы во всем», «Какой урожай богатый, Вы молодец», «Марина, отличный урожай», «Так приятно смотреть на Вас! Овощи замечательные! Видно, что выращены с любовью», «Марина! Вы такая молодец! Столько всего выращиваете!», «Какой дивный и красивый урожай», «Своими руками, своим сердцем, это прекрасно», — написали восхищенные Юдашкиной поклонники в комментариях под фото.

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