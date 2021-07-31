«Легко расстался»: Руслан Белый рассказал, почему ушел с ТНТ

Экс-звезда шоу Stand Up Руслан Белый заявил, что больше не стремится заключать контракты с телеканалами. По словам знаменитости, лучше не зависеть ни от кого и выкладывать работы на YouTube.

Напомним, Белый сам создал Stand Up. Руслан совместно с ТНТ стал приглашать лучших артистов в жанре стендап показать свое мастерство перед всей страной. Но сегодня комик расторг все контракты с каналом.

«Поэтому я так легко расстался с проектами на ТНТ, при всем уважении к каналу… Канал по-прежнему тот же. Это проблема всего телевидения. Героем будет тот, кто придумает, как интегрировать ТВ в современный мир. На телеке я уже сформировал аудиторию, которая могла бы меня узнать. Бутылка полна. Возможно, кто-то местами откалывается. В целом, я как будто аудиторию свою терял. Нужно было что-то делать, выходить на YouTube», — объяснил Белый свой уход с телевидения.

Белый заявил, что у него появилось больше времени на личную жизнь. А сам он стал более спокойным. Как отметил Руслан, раньше ему с другими артистами приходилось буквально отгораживаться от мира.

«Мы не виделись с родственниками, не общались с внешним миром. Я не скучаю по этим временам. Это был такой ад. Творческий рай, но физически — ад. Я тот человек, который легко расстается с прошлым», — поделился Белый в YouTube-подкасте «Время от времени».

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