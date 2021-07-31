Эксперт объяснил феномен популярности среди футбольных фанатов песни МакSим «Знаешь ли ты»

Как отметил Антон Дорофеев, композиция очень мелодична и легка в исполнении.

Ведущий программы о футбольных фанатах Антон Дорофеев объяснил, почему песня певицы МакSим «Знаешь ли ты» так популярна в фанатской среде. Она является, к примеру, неофициальным гимном болельщиков московского «Спартака».

Как отметил Дорофеев, данная композиция очень легка в исполнении. Строчку «Я так привыкла жить одним тобой» фанаты ассоциируют со своей любовью к клубу. Слова «Шла босиком, не жалея ног» с постоянными выездами болельщиков на выездные встречи.

«Эта песня мелодична. Не требует каких-то изысканных вокальных данных. Я не умаляю таланта исполнительницы. Для исполнения толпой песня ложится идеально». Антон Дорофеев

Напомним, что певица МакSим второй месяц находится в тяжелом состоянии в больнице. Врачи пока боятся давать какие-то прогнозы относительно ее выздоровления. При этом в последнюю неделю поступали положительные новости о состоянии МакSим. Ей постепенно становится лучше, но до полной победы над болезнью еще далеко, сообщает портал gazeta.ru.

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