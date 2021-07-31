«Говорить, что кризис пройден пока рано»: пиар-директор — о состоянии певицы МакSим

Пиар-директор певицы МакSим Яна Богушевская заявила, что ее подопечная продолжает борьбу за жизнь. При этом говорить о полной победе над болезнью сегодня пока преждевременно.

«Ей получше. Есть положительная динамика. Но говорить о том, что кризис пройден пока, к сожалению, рано». Яна Богушевская

Напомним, что певица МакSим уже больше месяца сражается за свою жизнь. Еще в середине июня она угодила в больницу с пневмонией. При этом все тесты на коронавирус у нее были отрицательными.

Через несколько дней в клинике звезде стало хуже. Ее ввели в состояние искусственной комы, в котором с небольшими перерывами она пребывает до сих пор. На данный момент врачи воздерживаются от каких-то прогнозов относительно сроков восстановления МакSим. А вот фанаты исполнительницы не перестают молиться за нее и желать ей скорейшего выздоровления, сообщает портал gazeta.ru.

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