«Отвратительно и высокомерно»: Анастасия Уколова рассказала о съемках «Деффчонок»

Анастасия Уколова сделала громкое заявление в одной из последних Stories своего Instagram. Знаменитость высказалась по поводу напряженной обстановки на съемках сериала «Деффчонки».

По словам 27-летней актрисы, она ревела каждый день перед началом съемочного процесса. Причиной слез восходящей звезды была уже известная на тот момент Галина Боб. Уколова отметила, что только исполнительница роли Маши Бобылкиной обращалась с ней унизительно.

«Она единственная не здоровалась и вела себя отвратительно и высокомерно… Я боялась идти на съемку, ревела по вечерам. Каждого, кто протянул мне руку, дал совет, поддержал, когда я только училась существовать в кино, — помню и благодарю при любом удобном случае», — вспомнила Анастасия.

Актриса добавила, что теперь она может публично заявить о неприемлемом поведении коллег. Но тогда она всерьез боялась Галину:

«Только она была такой. Сейчас мне не страшно говорить об этом публично, но я не обижаюсь, всякое бывает».

Сама Боб резко ответила на критику в свой адрес:

«Настя, это все неправда! Тебя поддерживали как могли. А шептаться за спиной… Это вообще не ко мне, я это презираю. По-моему, у тебя просто завышена самооценка».

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