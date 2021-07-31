«Мирусику уже намного легче»: сын Ильиных и Полунина поправляется после серьезной болезни

Как отметила олимпийская чемпионка по фигурному катанию, она желает всем мамочкам, чтобы их дети никогда не болели.

Фигуристка Елена Ильиных в Instagram сообщила, что ее сын Мир Полунин постепенно поправляется после серьезной болезни. Она поделилась снимком наследника. Надо сказать, что малыш заметно подрос за последнее время.

«Спасибо огромное всем за поддержку, теплые слова и пожелания. Мирусику уже намного лучше. Желаю всем мамочкам, чтобы ваши дети никогда не болели!» Елена Ильиных

«Спасибо за радостное известие. Какой хорошенький ваш Мирусик», «Глазки у вашего мальчика смышленые и очаровательные», «Папу встречаем здоровенькими. И с выученной новой гаммой», «Мамин сын. Как все-таки быстро растут чужие дети», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елена Ильиных впервые стала мамой в январе 2020 года. Отцом ребенка является известный артист балета Сергей Полунин. При этом официально в брак Ильиных и Полунин не вступали. У них гражданский союз.

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