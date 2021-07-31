«Пугает и шокирует»: Елена Яковлева никогда не запрещала сыну набивать татуировки

Артистка рассказала, почему люди негативно отзываются о ее наследнике.

Звезда фильма «Экипаж» — Елена Яковлева — заявила, что очень гордится сыном Денисом, несмотря на его внешний вид и дерзкий характер.

Отметим, что Яковлева за всю свою актерскую карьеру наделала немного шума. Артистка не была замечена в крупных скандалах, а все ее роли вызывали только положительные эмоции у ее поклонников. Однако 29-летний сын актрисы заставляет сомневаться фанатов Елены Алексеевны в том, что у знаменитости все благополучно в семье.

«Наверное всех просто пугает и шокирует вид моего ребенка, потому что Денис немножко подурил в молодости. Нет чтобы с ним пообщаться, узнать, что, помимо татуировок, там есть еще и замечательная душа, что Денис — заботливый сын! Но это, по-моему, никого не интересует. Денис — грамотный, образованный, начитанный мальчик, в совершенстве владеет английским языком», — призналась Яковлева изданию «Собеседник.ru».

Напомним, Елена Яковлева родила сына во втором браке с актером Валерием Шальных. Денис учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания в Москве, но в итоге бросил университет.

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