«Навещать нельзя никого»: в «красной зоне» больницы впервые рассказали о состоянии певицы МакSим

Представитель городской клинической больницы № 52 впервые на условиях анонимности прокомментировал состояние певицы МакSим. По его словам, исполнительница до сих пор пребывает в реанимации. Навещать ее строго-настрого запрещено. Даже самым близким родственникам.

«Она поступила 23 июня и с того момента находится в реанимации. У нас сейчас все отделения – это «красная зона». Навещать нельзя никого. Даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах». Представитель больницы

В то же время представитель больницы отметил, что любой желающий может принести в клинику вещи и посылки для больного. Когда человеку станет лучше, то он сможет получить эти посылки и распаковать их, сообщает портал news.ru.

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Напомним, что певица МакSим второй месяц борется за свою жизнь. У нее тяжелая форма пневмонии. При этом все тесты на коронавирус оказались у звезды отрицательными. Заметим, что за здоровье исполнительницы молятся сотни ее фанатов по всей стране. Они надеются, что их любимица в самое ближайшее время придет в себя.

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