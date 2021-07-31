«У меня три дочери»: Анжелика Ревва удивила поклонников неожиданным заявлением

Жена Александра Реввы показала дочь Амели с еще одним членом своей семьи.

В одной из последних публикаций личного микроблога возлюбленная исполнителя Александра Реввы — Анжелика — разместила ролик, в котором похвасталась младшей дочкой. Примечательно, что под этим видео Ревва заявила, что у нее три дочери.

Такое признание поразило многих поклонников Реввы. Оказалось, что под еще одним ребенком Анжелика подразумевала домашнего питомца. Младшая дочь Александра Реввы давно не виделась со своей любимой собакой. Девочка расцеловала четвероногого друга по приезде.

«У меня три дочери… Это, если кто-то не знал», — написала Ревва в комментариях к ролику.

К слову, не так давно муж Анжелики заявлял о желании понянчить третьего ребенка.

«У нас есть две дочки, Алиса и Амели, но очень хочу еще и, главное, девочку. Мы работаем над этим вопросом», — рассказывал артист в своем микроблоге.

А вот поклонники Реввы отметили, как сильно изменилась малышка Амели. Фанаты звездной семьи написали о том, что девочка подросла и стала еще красивей:

«Потрясающая красотуля», «Амели такая лапушка», «Как подросла!», «Стала папиной копией».

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