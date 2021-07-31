«Мальчик начинает карьеру с вранья»: мать Децла объяснила, почему не хочет общаться с внуком

Как отметила Ирина Толмацкая, Антонию надо сейчас притормозить в резких высказываниях.

Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая во время прямого эфира в Instagram со своими поклонниками раскритиковала внука Антония. По ее словам, он ведет себя в сложившихся обстоятельствах неправильно.

«Мне не нравится, когда мальчик начинает свою карьеру с вранья. Хочется сказать: «Тормози, парень!» Ирина Толмацкая

Как отметила Ирина Толмацкая, дед Антония Александр Яковлевич отдаст часть наследства Децла внуку, когда тому исполнится 18 лет. Раньше он это делать не будет, так как Антоний может неправильно распорядиться деньгами.

Сама Ирина оплачивает счета по квартире, в которой живет Антоний со своей мамой Юлией Киселевой. В свое время женщина погасила все долги по услугам ЖКХ, потому что внук отказался это делать.

Ранее сын Децла заявил, что все наследство отца должно было достаться ему, но было поделено на три части. Одна часть досталась ему, а две родителям рэпера.

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