«Многие актрисы боятся»: Мария Горбань рассказала о страхах беременных знаменитостей

Бывшая телеэкранная жена Дмитрия Нагиева — Мария Горбань — призналась, что готова говорить о своей беременности, в отличие от избранника или других беременных актрис.

Напомним, Горбань находится на девятом месяце беременности. Артистка будет рожать в одной из клиник Майами.

Мария отметила, что округлый животик никогда не пугал знаменитость. Она уверена, что малыша невозможно сглазить. К тому же, поклонники оставляют под фотографиями беременной актрисы только положительные комментарии.

«Не вижу смысла скрывать свое счастье, мне хочется им делиться! Мой супруг совершенно иного мнения на этот счет. В этом мы друг друга дополняем: он скрывает, а я кричу на весь свет! Считаю, так и должно быть, верю в лучшее и знаю, что вокруг меня только добрые и позитивные люди. Всех остальных я уже заблокировала в Instagram. Со стороны моих подписчиков нет негатива, все с удовольствием наблюдают мою красивую историю», — отметила Мария.

Горбань поделилась тем, почему другие актрисы скрывают свою беременность. Многие медийные персоны боятся, что большой живот навсегда останется в памяти зрителей и режиссеров.

«Действительно, многие актрисы скрывают свое положение. Они боятся, что киношный мир запомнит их беременными надолго. Есть такая история: где-то кто-то увидел, мол, она же беременна, — а прошло уже два года. Я же ничего не боюсь, пробую разное, и у меня все получается, потому что все делаю с большим удовольствием!» — объяснила Горбань в интервью Fashion and Beauty.

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