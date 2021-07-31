«Мы примерно понимаем»: Лия Ахеджакова озвучила причины травли «Современника»

Как отметила актриса, идет атака на нее и худрука Виктора Рыжакова.

Актриса Лия Ахеджакова высказалась после обвинений в оскорблении ветеранов войны в спектакле «Современника» «Первый хлеб». По ее мнению, кое-кто не хотел, чтобы режиссером театра был назначен в свое время Виктор Рыжаков.

«Кто натравил этих людей? Кто извратил все? Каких ветеранов я оскорбляю и мой автор? Мы примерно понимаем кто. Есть люди в театре, которые не хотели, чтобы Рыжаков стал главным режиссером, и это последствия». Лия Ахеджакова

По словам актрисы, нечто подобное в свое время уже было в «Театре.doc». Как добавила актриса, в постановке в ее исполнении не звучит ни одного слова мата. Пьеса с успехом прошла в четырех городах, где никто не замечал никаких оскорблений ветеранов войны, сообщает РБК.

Ранее глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить жалобы, поступившие от зрителей, на спектакль «Первый хлеб». В постановке некоторые усмотрели оскорбление ветеранов войны.

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