«Ноги не влезают в кадр»: Волочкова в микрошортиках раскинулась в шпагате поперек яхты

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова улетела в Грецию, где скромно отдыхает на одном из курортов, не афишируя ни спутника, ни отель. Балерина несколько дней не показывала подписчикам море, хоть те и просили, удовлетворяя их любопытство лишь снимками в бассейне. Но, наконец, танцовщица добралась до стихии и даже прокатилась на яхте.

Разумеется, без шпагатов онлайн-публику звезда сцены не оставила. Она прямо в микрошортиках раскинулась поперек яхты, разместив снимок в stories.

«Ну почему мои ноги не влезают в кадр?», — посетовала Волочкова.

Ноги действительно не вошли в кадр. Но Волочкова все равно использовала снимок для соцсети. На морскую прогулку балерина облачилась в салатовое бикини и микрошортики. Уже заметно, как загорела звезда – ее кожа приобрела шоколадный оттенок.

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