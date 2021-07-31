Байкальские красоты: Анастасия Макеева в сарафане с «горшочками» и пушистом кардигане позировала на закате

Знаменитая актриса, телеведущая и певица Анастасия Макеева с возлюбленным Романом Мальковым, ставшим ей четвертым мужем, улетела отдыхать на Байкал. Слияние с природой выдалось настолько глубоким, что звезда, вспомнив, как стирали белье наши прапрабабушки, решила с самого утра тоже проявить хозяйственность и прямо в байкальской воде постирала мужу вещи.

Вечера тоже проходят у звездной пары нескучно. На этот раз красотка устроила фотосессию на фоне красивого байкальского заката, нарядившись в сарафан с принтом «цветочный горшок», а на плечи накинув теплый пушистый кардиган.

«То чувство, когда наслаждаешь тишиной и мягким закатом», — подписала снимки звезда.

Байкальские красоты – закат и знаменитая девушка – впечатлили многих фолловеров. Они поспешили одарить Макееву комплиментами:

«Настя, вам к лицу счастье! Будьте счастливы! Пусть на вашем лице всегда будет счастье, как на этих фото», «Ну, прямо Настенька из сказки», «Это очень красиво», «Лапулечка», «Хрупкая и тоненькая», — пишут люди.

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