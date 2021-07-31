Владеет двумя квартирами в столице: Сергей Зверев раскрыл свои доходы

Стилист Сергей Зверев за 2020 год заработал 304,9 тысяч рублей. Информация о его доходах появилась на сайте Центризбиркома. Стилист не так давно решил баллотироваться от партии «Зеленые» в Госдуму и по закону обязан был раскрыть перед потенциальными избирателями свои заработки.

Согласно документам, всего на банковском счету у Сергея Зверева 308,9 тысяч рублей. У него четыре источника дохода: «Российское Авторское Общество», «ТВ Хит», «Comedy Club Production» и Сбербанк.

Кроме того, в собственности Сергея Зверева две квартиры в Москве. Их площадь 55 и 94 метра соответственно.

больше по теме Сергей Зверев выдвинул свою кандидатуру в Госдуму от партии «Зеленые» Выступивший в защиту чистоты Байкала стилист решил выйти на новый уровень борьбы за экологию.

Напомним, что Сергей Зверев уже не один год бьется за сохранение чистоты самого глубокого озера на планете – Байкал. Он нередко проводит пикеты, выступая против загрязнения этого водоема. Однажды пикет он устроил даже у стен Кремля. За это в свое время ему был выписан штраф в 15 тысяч рублей.

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