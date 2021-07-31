Длинноногая статуэточка: Клава Кока в бикини подразнила идеальными изгибами на пляже

Любимица молодежи побывала в турецком Бодруме с концертом, но успела позагорать.

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Краш» Клава Кока – певица очень востребованная. У девушки график выступлений расписан чуть ли не до Нового года, и она едва успевает перевести дух между перелетами. Вчера Петербург, сегодня Москва, а завтра Бодрум – примерно такой путь проделала красотка, оказавшись в Турции.

На побережье Эгейского моря Клава Кока успела не только выступить перед местной публикой, но и провести время на пляже, искупавшись и позагорав. Для любимых подписчиков звезда не забыла сделать фото в купальнике, на котором подразнила идеальными изгибами в белом бикини.

Ракурс съемки взят снизу, поэтому длинные ноги певицы кажутся еще бесконечнее, а сама она подобна стройной статуэтке.

О том, что у Клавы Коки идеальная фигура, фанаты узнали незадолго до ее 25-летнего юбилея. Девушка в преддверии празднества порадовала себя главной обложкой в журнале Playboy, и до сих пор многие поклонники охотятся за экземпляром с соблазнительной красоткой на память.

Смотрите также