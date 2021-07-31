Любовь спасет фигуру: Гарик Харламов похудел на 15 килограммов после начала новых отношений

В одной из последних Stories личного микроблога фронтмена группы Little Big Ильи Прусикина появилась запись, в которой артист продемонстрировал похудевшего экс-избранника Кристины Асмус.

Прусикин записывал совместные ролики у себя дома. Ему в этом помогали возлюбленная Софья Таюрская и актер Гарик Харламов. Оказалось, что последний готов открыть новый бизнес.

Резидент Comedy Club, как Ольга Бузова или Тимати, решил заняться сетью ресторанов быстрого питания. Такая идея пришла к Харламову после того, как артист похудел на 15 килограммов. Гарик захотел продавать полезные хот-доги.

«Ты что хочешь, чтобы все стали жирными, а ты среди них ходил один худой?», — возмутился Илья Прусикин, узнав о желании Харламова.

Экс-возлюбленный актрисы Кристины Асмус отметил, что от его сосисок невозможно будет поправиться:

«Нет, просто мои хот-доги такие, от которых начинаешь худеть!».

Но Харламов не был бы юмористом, если бы постоянно не шутил. Позже он признался, что все-таки зожной выпечки в его ресторане не будет. А вот по поводу своего преображения артист не соврал. Это подтверждают кадры с Ильей Прусикиным.

К слову, похудел Гарик после того, как начал встречаться с актрисой Катериной Ковальчук.

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