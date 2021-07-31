«Это великая женщина»: Воля назвал певицу, которую ему пока не удается заманить на Comedy Club

Как отметил шоумен, он бы очень хотел увидеть ее однажды на своей программе.

Шоумен Павел Воля в эфире YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» ответил на вопрос своей жены, кто его любимая отечественная певица.

«Паша, твоя любимая певица?» — в какой-то момент спросила Ляйсан Утяшева.

«Лана Дель Рей. А из отечественных Алла Пугачева. Это великая женщина. Несмотря на то, что мы с Аллой Борисовной не знакомы», — заметил Воля.

«Вы до сих пор ее не пригласили в «Камеди», — удивилась Утяшева.

«Мы приглашаем. Мы всегда всех приглашаем. Алла Борисовна, приходите к нам в «Камеди». Мы вас очень ждем. Очень сильно ждем. В любом составе приходите. С кем угодно. Максима берите». Павел Воля

Напомним, что шоу «Камеди Клаб» — одно из самых раскрученных на российском телевидении. В гости к резидентам приходят звезды шоу-бизнеса, над которыми ведущие программы лихо подшучивают. При этом Павел Воля не раз отмечал: не нужно обижаться на их шутки.

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