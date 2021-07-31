Интересные факты об Эдите Пьехе, которые вы могли не знать
Видео
Как правильно наносить хайлайтер
Видео

«Это великая женщина»: Воля назвал певицу, которую ему пока не удается заманить на Comedy Club

Как отметил шоумен, он бы очень хотел увидеть ее однажды на своей программе.

«Это великая женщина»: Воля назвал певицу, которую ему пока не удается заманить на Comedy Club
Павел Воля. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Павел Воля в эфире YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» ответил на вопрос своей жены, кто его любимая отечественная певица.

«Паша, твоя любимая певица?» — в какой-то момент спросила Ляйсан Утяшева.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

«Лана Дель Рей. А из отечественных Алла Пугачева. Это великая женщина. Несмотря на то, что мы с Аллой Борисовной не знакомы», — заметил Воля.

«Вы до сих пор ее не пригласили в «Камеди», — удивилась Утяшева.

«Мы приглашаем. Мы всегда всех приглашаем. Алла Борисовна, приходите к нам в «Камеди». Мы вас очень ждем. Очень сильно ждем. В любом составе приходите. С кем угодно. Максима берите».

Павел Воля

Напомним, что шоу «Камеди Клаб» — одно из самых раскрученных на российском телевидении. В гости к резидентам приходят звезды шоу-бизнеса, над которыми ведущие программы лихо подшучивают. При этом Павел Воля не раз отмечал: не нужно обижаться на их шутки.

Смотрите также:

Тэги

Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиНовости googleПавел ВоляШоу "Камеди клаб"