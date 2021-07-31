«Чувства остались»: Нателла Крапивина впервые рассказала о болезненном расставании

Экс-продюсер Светланы Лободы до сих пор не может оправиться после последних отношений.

Создатель проекта «Орел и решка» Нателла Крапивина впервые подробно рассказала о своих последних романтических отношениях. Оказалось, знаменитость до сих пор любит человека, который ушел из ее жизни.

Нателла старается скрывать личное от посторонних глаз. Поклонники продюсера знают о ее проектах все, а вот о любовных переживаниях — ничего. Единственное, что сообщала Крапивина, — это развод с бизнесменом Дмитрием Крапивиным. От этого брака у Нателлы осталась дочь София. Родившаяся в далеком 2003 году наследница Крапивиной получила от отца модельный рост. Крапивина гордится своей дочерью. А вот о своем новом романе знаменитость молчит.

«Когда я в последний раз любила? Я, можно сказать, еще пребываю в этом состоянии. Еще не исчерпала до конца чувства. Я уже рассталась с человеком, но чувства остались», — призналась Нателла.

По словам Крапивиной, в ее возрасте люди лучше понимают, чего хотят от жизни и от партнера. Поэтому никто не желает терпеть любые неудобства.

«Уже такой возраст… Когда все, с кем ты встречаешься, люди после 35. У них уже есть абсолютное понимание того, как они хотят жить и так далее. И ты должен найти баланс между тем, что нужно тебе и нужно ему», — подчеркнула продюсер в YouTube-шоу «Георгий за кадром».

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