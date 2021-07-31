«Орех обязательно нужно выпятить»: Бузова в бассейне подчеркнула пышные ягодицы, высоко натянув завязки от бикини

Экс-ведущая «Дома-2», певица и актриса Ольга Бузова устроила себе мини-отпуск на Санторини. Как призналась на месте девушка, она давно мечтала увидеть своими глазами всю красоту этого острова. И даже расплакалась, когда оказалась на площадке, с которой открывается тот самый вид открыточный вид на домики и море.

больше по теме Как невеста: Бузова в белом платье с пышной фатиновой юбкой предстала на фоне ночного Санторини Телеведущая и певица Ольга Бузова устроила себе небольшие греческие каникулы.

Программа-максимум Бузовой в отпуске – много снимков в бикини. И буквально в первый же день красотка устроила фотосессию в бассейне.

«Нет слов чтобы передать свое состояние… Я счастлива, здесь и сейчас», — призналась красотка.

Хвастаясь фигурой, звезда высоко натянула завязки от купальника, чтобы выгодно подчеркнуть пышные ягодицы. Эффектные кадры фолловеры обсудили в комментариях:

«Мои люди, я как и всегда передаю свои эмоции через ягодицы», «Купальник очень крутой», «Прекрасна», «Я так вами горжусь, хочу чтоб у меня было столько же сил и смелости быть собой!», «Не пойму для чего человек живет, ни детей, ни мужа , одно самолюбование», «Оля, у вас шикарная фигура», «Оля ты жиреешь на глазах», «Лямки от трусов можно до подмышек не натягивать», «Ну и купальник, совсем груди нет в нем», «Орех обязательно нужно выпятить», — пишут люди.

Смотрите также