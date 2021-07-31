«Ты перебиваешь гостей»: Павел Воля на шоу своей жены высмеял Андрея Малахова

Как отметил шоумен, когда на программу приходит гость, то нужно помолчать, как его супруге, так и телеведущему.

Резидент «Камеди Клаб» Павел Воля в эфире YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» высмеял телеведущего Андрея Малахова.

В какой-то момент он стал перечислять, что не нравится зрителям в программе его жены. В этот список попал наряд гимнастки. Она ведет программу, как правило, в платье, а надо, как считают зрители, надевать фартук. Также зрители возмущены волосами жены Воли. Якобы они могут попасть в еду, которую потом доставляют людям. Кроме того, Ляйсан Утяшеву часто критикуют за то, что в своей программе она постоянно перебивает гостей.

«Ты перебиваешь гостей. Пришел гость. Заткнись, молчи. Закрой рот скотчем. И пускаем. Малахов продолжает. Я предлагаю все, как вы хотели. Без платья, без волос, не перебивая. И поехали». Павел Воля

Напомним, что Андрей Малахов является одним из самых известных ведущих на телевидении. При этом его манера ведения программ далеко не всем приходится по душе.

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