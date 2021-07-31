Ирина Пегова в мини-платье красиво расположилась на набережной Бодрума, засветив загорелые ножки

Актриса полюбовалась закатом, а поклонники – ее эффектными формами на фоне морского пейзажа.

43-летняя звезда сериала «Пищеблок» Ирина Пегова в этот раз отправилась отдыхать в Турцию, хотя больше предпочитает красоты родной Нижегородской области. В отпуске актриса театра и кино много гуляет, изучая местные достопримечательности, а также занимается спортом – кадры из фитнес-зала и подтянутую фигуру Пеговой уже успели оценить ее подписчики в микроблоге.

На этот раз фолловерам удалось оценить загорелые ножки Пеговой, которые она продемонстрировала в мини-платье. На вечерней прогулке Ирина запечатлелась на набережной, красиво расположившись на краю и любуясь закатом.

«Провожаем этот день, предпоследний день июля… решили это сделать в Бодруме! Солнце, ты очень жаркое, Но до завтра!», — написала звезда под снимками.

Подписчики усыпали любимицу комплиментами: «Солнышко Ира, провожает солнышко!», «Я таю, какая красивая», «Как будто картина маслом!», «Красивые фото», «Просто супер», «Красавица у моря».

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