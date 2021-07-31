«Лучше Гузеевой никого нет»: Воля назвал свою любимую программу на телевидении

Как отметил юморист, от телеведущей всем надо отстать.

Шоумен и резидент «Камеди Клаб» Павел Воля во время YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» встал на защиту актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой.

«Любимая передача «Давай поженимся!» Лучше Гузеевой никого нет. Все отстаньте от нее!» Павел Воля

Также Павел Воля похвалил и свои программы, который он ведет на телевидении. Особенно сильно — «Камеди Клаб». По его словам, на протяжении двадцати лет они с коллегами по программе являются большими друзьями. Умудряются сохранять дружбу долгие годы. Как он отметил, на шоу приходят звезды. Создать атмосферу юмора не так-то просто. Воля добавил, что ему приходится стрелять шутками словно из автомата «Томпсон». Нужно все делать быстро и уверенно.

Напомним, что другой резидент шоу Гарик Харламов в Сети нередко подшучивает над Ларисой Гузеевой, публикуя про нее различные ролики. Звезда старается на эти шутки не реагировать.

Смотрите также: