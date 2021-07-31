«Твою футболочку постирать»: Анастасия Макеева устроила в Байкале стирку для нового мужа

Актриса, певица и телеведущая отдыхает с возлюбленным и его сыном в Иркутской области.

39-летняя звезда театра и кино, певица Анастасия Макеева недавно в четвертый раз вышла замуж. Избранником красотки стал бизнесмен-строитель Роман Мальков, за плечами которого осталась бывшая жена и четверо детей. Сначала новобрачные отдохнули на Кубе, а теперь путешествуют по России и уже несколько дней любуются Байкалом.

Как настоящая хозяйка, Анастасия Макеева не смогла жить без дела и с раннего утра решила устроить стирку. Прямо в Байкале. Молодой муж, не найдя жену в доме, отправился на ее поиски и нашел на берегу озера.

«Как стирали наши предки? Они ведь в речке стирали, в озерах. А это самое чистое, самое глубокое озеро в мире Байкал. Как же лишить себя удовольствия прям на берегу Байкала твою футболочку постирать?», — объяснила молодая жена мужу свои дела.

«Обалдеть! Ты космос, конечно!», — восхитился Мальков своей звездной женой. Кстати, вместе с Макеевой и Мальковым отдыхает один из его сыновей. Бывшая жена осталась в Словении, но это не мешает ей устраивать информационные войны и обрушиваться на счастливую пару с гневными обвинениями.

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