Дань бабушкиной моде: Глюкоза показала себя в бюстгальтере и корректирующих панталонах

Не так давно певица Глюкоза вернулась из отпуска, который провела с семьей в Испании. Звезда радовала многочисленную армию подписчиков в Сети горячими снимками в бикини, демонстрируя округлые прелести на радость фанатам. Но с окончанием жаркого отдыха поток пикантных кадров не прекратился.

Глюкоза в stories своего микроблога показала себя в одном нижнем белье. Певица собиралась на день рождения сестры своего мужа и, судя по всему, увлеклась самолюбованием в зеркале. На ней был телесного цвета бюстгальтер и панталоны как из бабушкиного гардероба. Но певицу это не смущает – корректирующее белье такого фасона давно стало палочкой-выручалочкой любой модницы.

Тем более что Глюкоза в этот вечер нарядилась в платье-бодикон, для которого требуется идеальная фигура. Окончательный образ звезда тоже продемонстрировала подписчикам.

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