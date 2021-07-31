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Пока Алла наряжалась: Максим Галкин показал красивые облака над любимым садом в Грязи

Телеведущий много времени проводит на открытом воздухе не только с детьми, но и в одиночестве.

Пока Алла наряжалась: Максим Галкин показал красивые облака над любимым садом в Грязи
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Шоумен, телеведущий и пятый муж Аллы Пугачевой Максим Галкин давно претендует на звание блогера. В его аккаунте в Instagram – 9 миллионов фолловеров, а темами для его контента становятся самые разные стороны жизни – работа, любимая жена и дети, путешествия и окружающий мир.

На этот раз Максим Галкин показал красивое небо над своим любимым садом. Все цвета зелени, которые только есть на территории замка, были освещены предзакатным светом, и шоумен поспешил запечатлеть эту картину на память и по традиции поделился кадрами в микроблоге. Тишину природы нарушает только пение цикад, которое раздается, кажется, отовсюду.

А в этот момент жена юмориста Алла Пугачева наряжалась для прогулки по саду. К ней в гости приехала Кристина Орбакайте, и пройтись по владениям Примадонна решила в новом образе. Старшая дочка артистки показала, что ее звездная мама облачилась в стильный брючный костюм оверсайз, галстук и шляпу.

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